Трейдеры биткоина в растерянности из-за минуса на ставках финансирования

На фоне восстановления курса биткоина выше отметки в $100 000 трейдеры заметили необычный сигнал — ставки финансирования (funding rates) вновь стали отрицательными впервые после достижения этой психологической границы.
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