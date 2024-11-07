Одесса фонит. Уровень радиации превышен в 44 раза

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с авторами YouTube-канала Dialogue Works подтвердил ранее озвученные подпольем данные об уничтожении западных военных грузов в портах Одессы и Одесской области.
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