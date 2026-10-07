В Ржеве установят скульптуру «Сердце воина»

В ближайшее время в парке на Партизанской улице будет установлена скульптура «Сердце воина». Об этом рассказал Роман Крылов на странице в ВК.
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