Выйти из пике: производитель SSJ-100 разработал меры по предотвращению катастроф своих лайнеров

Производитель Superjet 100 — компания «Яковлев» — разработал инструкции по контролю установки датчиков угла атаки для техников и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии