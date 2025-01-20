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Выйти из пике: производитель SSJ-100 разработал меры по предотвращению катастроф своих лайнеров

Выйти из пике: производитель SSJ-100 разработал меры по предотвращению катастроф своих лайнеров

Производитель Superjet 100 — компания «Яковлев» — разработал инструкции по контролю установки датчиков угла атаки для техников и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций.

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