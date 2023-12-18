Риелторы не ждут декабрьского ажиотажа среди покупателей жилья

Традиционный предновогодний бум сделок с российским жильем отменяется. Обычно именно в декабре на рынке недвижимости царит оживление, но сейчас экономическая ситуация этому не способствует, поясняет заместитель руководителя комитета Российской гильдии риелторов по аналитике Михаил Хорьков.