Сытый Боррель, идиот Кащюнас и секретные тюрьмы ЦРУ: утренний кофе и новости

Можете обвинять меня в кровожадности, но когда я читаю о том, как убивают и ранят мирных людей, женщин и детей, в Донбассе, в Белгородской и Курской областях, то все больше укрепляюсь в мысли, что санитарная зона должна проходить через середину нынешней Украины.
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