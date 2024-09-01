Сытый Боррель, идиот Кащюнас и секретные тюрьмы ЦРУ: утренний кофе и новости

Можете обвинять меня в кровожадности, но когда я читаю о том, как убивают и ранят мирных людей, женщин и детей, в Донбассе, в Белгородской и Курской областях, то все больше укрепляюсь в мысли, что санитарная зона должна проходить через середину нынешней Украины.