Боевики ВСУ теряют последние позиции в волчанском котле

Александр Река/ТАСС Ликвидация боевиков ВСУ волчанском котле в Харьковской области вышла на финальную стадию.
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