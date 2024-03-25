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В ИТЭР анонсировали переговоры с Кореей по испытаниям материала для реактора

В ИТЭР анонсировали переговоры с Кореей по испытаниям материала для реактора

Россия в ближайшее время начнёт переговоры с Южной Кореей по испытаниям нового российского материала для первой стенки термоядерного реактора будущего ИТЭР, заявил глава проектного центра ИТЭР (входит в Росатом) Анатолий Красильников.

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