В ИТЭР анонсировали переговоры с Кореей по испытаниям материала для реактора

Россия в ближайшее время начнёт переговоры с Южной Кореей по испытаниям нового российского материала для первой стенки термоядерного реактора будущего ИТЭР, заявил глава проектного центра ИТЭР (входит в Росатом) Анатолий Красильников.
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