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Шалость вышла боком: Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой

Шалость вышла боком: Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой стремительно набирает обороты. Пока рэпер Vacio отбывает наказание за разнузданный перформанс, аудитория направила весь свой гнев на другого участника «Бала Сатаны».

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Странно как то звучит, что шалость вышла боком. Особенно шалость, как бы школьника и женщины-певицы в 60 лет, ползать по полу полураздетой. Ну просто пошалила немного! Она потеряла лицо и была бы у неё совесть, то ушла бы в тень на год!
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Старая шлюшка... Позорище.
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16 час.

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