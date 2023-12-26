Шалость вышла боком: Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой стремительно набирает обороты. Пока рэпер Vacio отбывает наказание за разнузданный перформанс, аудитория направила весь свой гнев на другого участника «Бала Сатаны».
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