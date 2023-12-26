Шалость вышла боком: Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой

ГБ

Геннадий Бережнов

Странно как то звучит, что шалость вышла боком. Особенно шалость, как бы школьника и женщины-певицы в 60 лет, ползать по полу полураздетой. Ну просто пошалила немного! Она потеряла лицо и была бы у неё совесть, то ушла бы в тень на год!