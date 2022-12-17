Стефанос Циципас: «Раньше я очень чувствительно относился к критике, но с возрастом понял, что она необходима»

Стефанос Циципас рассказал об отношении к критике. «Критика важна – я люблю ее получать. Раньше я очень чувствительно к этому относился, но с возрастом понял, что она необходима.

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