И бухгалтеры: представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече

Боль в плече может быть нестерпимой или мучить так часто, что без помощи врача не обойтись. Оказывается, причиной ее может стать то, чем вы занимаетесь по жизни, а вовсе не отговорка «отлежал» или «ушибся где-то».
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