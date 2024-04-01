Как правильно обращаться со свечами.

В доме обязательно нужно иметь обычные неокрашенные свечи, причем желательно восковые. Такие свечи лучше всего очищают жилище и наполняют его созидательной энергией, а зажигать их нужно регулярно не реже одного раза в неделю в комнате, где собираются все семейство.