Боевики ВСУ потеряли уже полмиллиона человек, а российская армия вернула контроль над святынями в честь праздника: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 января 2024 года Юлия СоколоваБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о катастрофических потерях ВСУ в зоне специальной военной операции — более 500,000 солдат.