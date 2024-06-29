Тамара Москвина: «Подготовка к сезону традиционно идет в хорошем темпе, с определенными задачами, целями и настроением»

Сегодня в Игоре (Ленинградская область) состоится мастер-класс клуба Москвиной. — Как идет летняя подготовка учеников? — Так как у нас опыт работы достаточно большой, подготовка традиционно идет в хорошем темпе, с определенными задачами, с определенными целями, с определенным настроением.