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Чжэнчжоу (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Крейчиковой, Циньвэнь Чжэн – с Паолини

Сетка турнира здесь. Bank of Communications Zhengzhou Open Чжэнчжоу, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Онс Жабер (Тунис)  Дарья Касаткина (Россия) 0:0 Дата проведения 13 октября, 11.

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