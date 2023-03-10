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Любушкин при 4:10 от «Далласа»: 10-я передача в сезоне, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 17:15

Любушкин при 4:10 от «Далласа»: 10-я передача в сезоне, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 17:15

Илья Любушкин остался в плюсе по полезности, несмотря на поражение «Баффало» 4:10. «Сэйбрс» были разгромлены «Далласом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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