В Пентагоне сообщили, что США связались с Россией по ситуации в Сирии

Ведомство не хочет допустить «ошибок в расчетах» Официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер заявил, что США связались с Россией на фоне эскалации для поддержки канала коммуникаций.
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