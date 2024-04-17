Муж мечтал завести большого попугая и ходить с ним на плече, а в итоге боится его до трясучки

Майя Maja

У ары ай-кью соответствует 5 летнему ребенку. Не удивительно, что для ары крайне важно доброе отношение. Эти птицы очень ценят ласку и внимание хозяина, и в этом случае и у вас, и у попугая будет минимум поводов для беспокойства. А вот грубость, раздражение, нежелание понять птичку свою могут сделать ее агрессивной и даже опасной для людей (не забывайте про крепкий клюв!). У моей дочери ара живет уже 12 лет. Очень воспитанная птица. А все потому что первые 2 года дочь занималась много с ней. Когда дочь вышла замуж были притирки у ее мужа с птицей, но она его приняла хорошо. Терпит, иногда сидит на плече, ухо дергает, а он ее старается не раздражать.)) Сейчас у дочери двое маленьких детей и ара очень хорошо с ними себя ведет, не ревнует. А это дорогого стоит, т.к. природой им изначально отпущен большой срок жизни, около 70 лет. Следовательно становятся равноправными членами семьи))