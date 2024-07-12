AMD планирует разработать чипы на стеклянной подложке уже в 2025 году Источник ...

AMD планирует разработать чипы на стеклянной подложке уже в 2025 годуИсточник из Business Korea предполагает, что AMD планирует интегрировать стеклянные подложки в свои высокопроизводительные системы в корпусах (SiP) примерно в 2025-2026 годах.
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