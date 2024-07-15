В Кремле не считают, что попытку устранить Трампа организовала действующая власть

Игорь Иванко / АГН Москва Покушение на Дональда Трампа было совершено из-за атмосферы насилия, созданной властями США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков комментируя покушение на экс-президента США, передает 14 июля ТАСС.
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