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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» покупает Ливаковича у «Фенербахче» за 2+2 млн евро. После трансфера голкипера отдадут в аренду на сезон

« Барселона » подписывает вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Сделка с « Фенербахче » полностью оформлена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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