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Регионы России

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Xiaomi представила первый в Китае 3-нм чип для автомобилей

Xiaomi представила первый в Китае 3-нм чип для автомобилей

В настоящее время электромобили Xiaomi серии SU7 и кроссоверы YU7 оснащены решениями Nvidia с вычислительной мощностью около 700 триллионов операций в секунду, однако новый процессор XRING D100 превосходит их по показателям производительности.

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