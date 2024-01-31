Когда я поставила эти блины на стол, гости ахнули! Розы из блинов

Такие блины и на масленицу не стыдно подать, и на любой праздничный стол. Очень красивые! Видите в углу настоящую розу? Не отличить почти от блинной! Совсем скоро начинается масленица, самое время печь блины, панкейки и оладьи.
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