Погода на курортах России, Турции и Египта в конце августа — начале сентября

Погода в конце августа — начале сентября на популярных курортах: Египет, Турция и Сочи. Узнайте о температурном режиме, море и прогнозах для комфортного отдыха.
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