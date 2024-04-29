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Российские боксёры завоевали 11 золотых медалей на ЧЕ в Белграде

Российские боксёры завоевали 11 золотых медалей на ЧЕ в Белграде

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта.фото: rusboxing.ru--> Боксёры из России завоевали 20 медалей, 11 из которых золотые, на чемпионате Европы в Белграде и стали победителями медального зачёта.

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