Российские боксёры завоевали 11 золотых медалей на ЧЕ в Белграде

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта.фото: rusboxing.ru--> Боксёры из России завоевали 20 медалей, 11 из которых золотые, на чемпионате Европы в Белграде и стали победителями медального зачёта.
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