ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое

Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое

В России вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта, узнали «Известия». Еще два года назад такого направления не существовало на рынке, однако за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх