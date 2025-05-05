Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое

В России вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта, узнали «Известия». Еще два года назад такого направления не существовало на рынке, однако за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое.
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