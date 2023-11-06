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Мировое обозрение

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Ventana и Imagination создадут ускорители вычислений на архитектуре RISC-V

Ventana и Imagination создадут ускорители вычислений на архитектуре RISC-V

В последнее время об архитектуре RISC-V стали часто говорить в контексте альтернативного пути развития для китайской полупроводниковой отрасли, которая подвергается различным ограничениям со стороны западных оппонентов КНР.

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