Ventana и Imagination создадут ускорители вычислений на архитектуре RISC-V

В последнее время об архитектуре RISC-V стали часто говорить в контексте альтернативного пути развития для китайской полупроводниковой отрасли, которая подвергается различным ограничениям со стороны западных оппонентов КНР.
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