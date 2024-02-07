Названы причины срыва срока сдачи поликлиники в Новосибирске

Поликлиника на 30 тысяч человек в Заельцовском районе, возводимая по ГЧП, не будет сдана в срок. Консультативно-диагностическая поликлиника № 27 на улице Ереванской – один из семи проектов группы «ВИС», строящихся в Новосибирске в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.