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Названы причины срыва срока сдачи поликлиники в Новосибирске

Названы причины срыва срока сдачи поликлиники в Новосибирске

Поликлиника на 30 тысяч человек в Заельцовском районе, возводимая по ГЧП, не будет сдана в срок. Консультативно-диагностическая поликлиника № 27 на улице Ереванской – один из семи проектов группы «ВИС», строящихся в Новосибирске в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

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