Сегодня в детском саду «Золотая рыбка» прошла трогательная акция «Бессмертный полк». В преддверии Дня Победы воспитанники детского сада присоединились к всенародной традиции - почтили память героев Великой Отечественной войны.
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