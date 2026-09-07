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Мерц боится, что АдГ уничтожит его партию

Мерц боится, что АдГ уничтожит его партию

Германский канцлер Фридрих Мерц заявил, что победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт стала тектоническим сдвигом для всей партийной системы страны.

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