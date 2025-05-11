Фестиваль «Сады и цветы» проходит в Москве

Фестиваль «Сады и цветы» продолжается и приглашает к участию москвичей и гостей столицы. В ближайшее время горожан ждут новые масштабные проекты по преображению Манежной площади и Площади революции и украшению сквера над ТЦ «Охотный ряд».
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