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'Sinners' musicians, Art the Clown haunt Halloween Horror Nights guests

Universal Studios Halloween Horror Nights captures the innovations of "Sinners," "Terrifier" and more recent and classic horror films for 2026.

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