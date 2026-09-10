'Sinners' musicians, Art the Clown haunt Halloween Horror Nights guests

Universal Studios Halloween Horror Nights captures the innovations of "Sinners," "Terrifier" and more recent and classic horror films for 2026.
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