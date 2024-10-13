📹⚡️На Селидовском операционном направлении в ходе контрнаступательного броска переброшенных из Павлограда и Запорожского фронта резервов противнику удалось вновь закрепиться на территории шахты им.
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📹⚡️На Селидовском операционном направлении в ходе контрнаступательного броска переброшенных из Павлограда и Запорожского фронта резервов противнику удалось вновь закрепиться на территории шахты им.