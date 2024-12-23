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Объем загрязненного грунта на черноморском берегу может вырасти в 14 раз

Объем загрязненного грунта на черноморском берегу может вырасти в 14 раз

Объем загрязненного грунта на черноморском берегу может вырасти в 14 раз, до 200 тысяч тонн. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании, фрагментами которого поделился телеканал «Звезда».

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