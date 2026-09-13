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МОСИНФОРМ

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Проект «Москва. Традиции. Люди» объединил все округа столицы

Проект «Москва. Традиции. Люди» объединил все округа столицы

В столице подвели итоги просветительского проекта «Москва. Традиции. Люди». С февраля во всех округах города проходили краеведческие лекции и пешеходные экскурсии.

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