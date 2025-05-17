Битва за Балтику может состояться не на море, а на суше

Курс на расширение вооруженного конфликта с Россией путем его переноса еще и на Балтику вызывает глубочайшую озабоченность, поскольку наличествующих сил без проведения новых волн мобилизации в ВС РФ на второй фронт может и не хватить.
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