Снижение производства бензина в России продолжается вторую неделю подряд

В России вторую неделю подряд наблюдается снижение производства автомобильного бензина. По данным Росстата, с 6 по 12 мая его выпуск снизился на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей и составил 759,4 тыс.
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