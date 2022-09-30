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Медики выяснили, какой кофе снижает риск ранней смерти и кардио-заболеваний

Медики выяснили, какой кофе снижает риск ранней смерти и кардио-заболеваний

Ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне выяснили, что низкое и умеренное употребление любого кофе (без кофеина, молотого и растворимого) снижает риски ранней смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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