Американцам предрекли «день национальной расплаты» из-за позиции их лидера по Украине. Президент Джо Байден, опасающийся ухудшения отношений с Россией, принимал неудачные решения, способствующие усилению напряжения между США и Россией, написала газета The Hill.
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