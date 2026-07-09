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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам золото и деньги почти на 100 млн рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам золото и деньги почти на 100 млн рублей

В течение нескольких недель он отдавал аферистам наличные деньги и золотые слитки В Санкт-Петербурге 79-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, лишившись денег и драгоценных металлов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей.

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