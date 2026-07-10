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RT Russia

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Боец Турист рассказал, как в одиночку форсировал реку и зачистил две улицы в ДНР

Боец Турист рассказал, как в одиночку форсировал реку и зачистил две улицы в ДНР

Штурмовик 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Турист рассказал RT, как в одиночку форсировал реку, зачистил от ВСУ две улицы села в ДНР и выжил после атаки 15 дронов-камикадзе и трёх БПЛА «Баба-яга».

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