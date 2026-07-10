Боец Турист рассказал, как в одиночку форсировал реку и зачистил две улицы в ДНР

Штурмовик 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Турист рассказал RT, как в одиночку форсировал реку, зачистил от ВСУ две улицы села в ДНР и выжил после атаки 15 дронов-камикадзе и трёх БПЛА «Баба-яга».