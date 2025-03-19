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Политолог Орлов: россиянам нужно давать еще неделю отпуска за отказ от курения

Политолог Орлов: россиянам нужно давать еще неделю отпуска за отказ от курения

В России нужно ввести дополнительную неделю отпуска для работников за отказ от курения. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

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