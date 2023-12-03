Сибирские морозы придут в Москву

РИА Новости/Алексей Майшев Москву на следующей неделе ожидают сибирские морозы. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, со среды, 6 декабря, и до конца недели температура ночью опуститься до минус 20-22 градусов, указало РИА Новости.