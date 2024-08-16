Певица Глюкоза отказалась лечиться у нарколога

Певица Глюкоза пошла на необычный шаг. Певица Наталья Ионова (Глюк’оZа) оказалась в непростой ситуации, отказавшись от госпитализации после неудачного выступления в Красноярске, на котором была замечена в неадекватном состоянии.
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