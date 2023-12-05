Политолог Колчин: российские волонтеры ощущают поддержку государства

Ценности гуманизма, взаимопомощи, кооперации, коллективизма - традиционны для всех народов России, на их основе строится все массовое и популярное добровольческое движение России, но именно благодаря сотрудничеству государства и общества, поддержке инициатив добровольческих организаций со стороны президента РФ Владимира Путина, волонтерское движение в стране развивается такими бурными темпами, заявил в беседе с "Газетой.