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Кандидат в главы разведки США допустил потепление с Россией

Кандидат в главы разведки США допустил потепление с Россией

Устойчивое урегулирование конфликта на Украине может открыть путь к улучшению отношений между США и Россией, говорится в письменных ответах кандидата на пост директора Национальной разведки США Уолтера Джея Клейтона, опубликованных 15 июля комитетом сената по разведке.

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