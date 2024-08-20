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Рацион питания должен быть разнообразным

Рацион питания должен быть разнообразным

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева говорит, что однообразный рацион из одних и тех же продуктов повлечет за собой дефицит витаминов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Газета.

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