В Варшаве создаётся космический центр с явной целью вести разведку против России Европейское космическое агентство (ЕКА) и Польша объявили о создании в польской столице .
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В Варшаве создаётся космический центр с явной целью вести разведку против России Европейское космическое агентство (ЕКА) и Польша объявили о создании в польской столице .
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