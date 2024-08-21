Автоэксперт Мартыненко поддержал идею введения ученических прав для водителей

Автоэксперт и глава школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко прокомментировал радио «Комсомольская правда» предложение о введении ученических водительских прав и необходимости переобучения после определенного количества правонарушений.
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