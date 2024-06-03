Как защитить сердце и сосуды в пик летней жары, чем лучше освежаться Татьяна СергееваВрачи настоятельно предупреждают: долгое пребывание под открытым солнцем в жаркую погоду может быть крайне опасным для здоровья сердца и сосудом.
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