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Как защитить сердце и сосуды в пик летней жары, чем лучше освежаться

Как защитить сердце и сосуды в пик летней жары, чем лучше освежаться

Как защитить сердце и сосуды в пик летней жары, чем лучше освежаться Татьяна СергееваВрачи настоятельно предупреждают: долгое пребывание под открытым солнцем в жаркую погоду может быть крайне опасным для здоровья сердца и сосудом.

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